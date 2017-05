క్రికెట్‌ ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఐపీఎల్‌ తుదిపోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఐపీఎల్ తొలిసారి పైనల్‌కు చేరిన రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ మరికొన్ని గంటల్లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుంది.

Rising Pune Supergiant created quite a furore when they sacked MS Dhoni as captain and appointed Steve Smith in his place. It was a decision that hadn't gone down particularly well, given Dhoni's status and his captaincy pedigree in just IPL alone, where he'd led Chennai Super Kings to six finals, winning two of them.