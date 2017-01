వికెట్ పడింది: ఉపాధ్యక్ష పదవికి వెంగసర్కార్ రాజీనామా

టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ దిలీప్ వెంగసర్కార్ ముంబై క్రికెట్ అసోసియేషన్(ఎంసీఏ) ఉపాధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేశారు.

English summary

Former India captain Dilip Vengsarkar has submitted his resignation as vice president of the Mumbai Cricket Association following the Supreme Court order of January 2.