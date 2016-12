పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ ఇంతియాజ్ కన్నుమూత

పాకిస్థాన్ మాజీ వికెట్ కీపర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ (88) శనివారం కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా ఉదర సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్‌తో బాధపడుతున్న ఇంతియాజ్ అహ్మద్ లాహోర్‌లో తుదిశ్వాస విడిచారు.

PCB offers heartfelt condolence on the sad demise of former Test crickter Imtiaz Ahmed:... https://t.co/LsOw7pXxNx

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 15:16 [IST]

English summary

Former Pakistan wicketkeeper Imtiaz Ahmed has died in Lahore, aged 88. He had been suffering from a chest infection and was Pakistan's oldest living Test cricketer.