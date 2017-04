రంజీ మాజీ ఆటగాడు అమోల్‌ జిచ్‌కర్‌ (38) సోమవారం ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. నాగ్‌పూర్‌లోని అతని ఇంటిలో ఫ్యాన్‌కి ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

In a shocking incident, Nagpur-based former Ranji player Amol Jichkar (38) committed suicide by hanging himself at his home. The reason for his act could not be known.