హైదరాబాద్: ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌లో క్లే కోర్టు రారాజు తనకు తిరుగు లేదని రఫెల్ నాదల్ మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు. ఫ్రెంచ్ ఓపెన్‌ ఫైనల్స్‌లో విజేతగా నిలిచాడు. ఈ విజయంతో పదిసార్లు ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ గెలిచిన ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు. మరోవైపు అత్యధిక గ్రాండ్‌స్లామ్స్‌ గెలిచిన రెండో ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు.

నాలుగో సీడెడ్‌గా బరిలోకి దిగిన రఫెల్ నాదల్ పురుషుల సింగిల్స్‌ ఫైనల్‌లో స్విట్జర్లాండ్‌కు చెందిన వావ్రింకాపై 6-2, 6-3, 6-1 తేడాతో వరుస సెట్లలో విజయం సాధించాడు. పైనల్‌లో రఫెల్ నాదల్ తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చాడు. రెండేళ్ల విరామం తర్వాత తిరిగి నాదల్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్‌ను గెలిచాడు.

గత 12 సంవత్సరాలుగా రొనాల్డ్ గారొస్‌లో తన విజయ పరంపరను కొనసాగిస్తున్నాడు. 2005-09 మధ్య కాలంలో రఫెల్ నాదల్ నాలుగు సార్లు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టైటిల్‌ను గెలిచాడు. ప్రెంచ్ ఓపెన్ ఎరాలో 10 సార్లు గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిళ్లు గెలిచిన ఒకే ఒక్క ఆటగాడిగా నాదల్ రికార్డు సృష్టించాడు.

10 ...... 10 ....... 10 ..... you can say it as much as you want. It's so not normal. Huge respect for @RafaelNadal .. pleasure to watch — andyroddick (@andyroddick) June 11, 2017

What an amazing tournament for the king. Remarkable achievement @RafaelNadal 👑🙌🏻1️⃣0️⃣🏆 #RG17 — Kevin Anderson (@KAndersonATP) June 11, 2017