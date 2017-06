సచిన్ నుంచి కుంబ్లే వరకు: రంజాన్ శుభాకాంక్షలు ఇలా

హైదరాబాద్: రంజాన్ వేడుకలు పురస్కరించుకుని క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ నుంచి టీమిండియా మాజీ కోచ్ అనిల్ కుంబ్లేతో పాటు పలువురు క్రికెటర్లు ముస్లింలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సోమవారం దేశ వ్యాప్తంగా రంజాన్ వేడుకలను ముస్లింలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు.

మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా రంజాన్ పండుగ నిలుస్తుంది. రంజాన్ సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలో పలువురు మసీదులు, ఈద్గాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్ధనలు చేశారు. నగరంలోని మక్కా మసీదు వద్ద ప్రార్ధనలకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక మీర్ ఆలం ఈద్గాలో ఖురాన్ ప్రవచనాలకు భారీ సంఖ్యలో ముస్లింలు తరలి వచ్చారు.

#EidMubarak! Wish you all a life full of peace, joy and love. — sachin tendulkar (@sachin_rt) June 26, 2017

#EidMubarak! May your life be full of peace, joy and prosperity. pic.twitter.com/WudsDTTlVP — Anil Kumble (@anilkumble1074) June 26, 2017

Joy of families coming together,

Cheer in the air of the festivities,

Eid Mubarak to one and all! #EidMubarak — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 26, 2017

Enjoying Eid Celebrations at home in Allahabad. Sewain ki feel hi khaas hai .#EidMubarak pic.twitter.com/fiyXiZPkLK — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 26, 2017