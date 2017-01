హషీమ్ ఆమ్లా అరుదైన రికార్డు: వందో టెస్టులో సంచరీలు చేసింది వీరే..

జోహన్నస్‌బర్గ్: దక్షిణాప్రికా ఆటగాడు హషీమ్ ఆమ్లా గురువారం నాడు అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్నాడు. తన టెస్ట్ కెరీర్లో అతను వందో టెస్టులో సెంచరీ చేశాడు. శ్రీలంకతో జరిగిన ఈ మ్యాచులో సెంచరీ చేశాడు.

రైట్ హ్యాండెడ్ ఆమ్లా తన వందో టెస్టులో సెంచరీ చేయడం ద్వారా అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించాడు. వందో టెస్టులో వంద చేసిన వారిలో అంతకుముందే ఏడుగురు ఉన్నారు. దక్షిణాప్రికాలో గతంలో మాజీ కెప్టెన్ గ్రేమ్ స్మిత్ చేశాడు. ఇప్పుడు హషీమ్ ఆమ్లా రెండోవాడు.

గురువారం నాడు శ్రీలంక - సౌతాప్రికా మధ్య మూడో టెస్ట్ ప్రారంభమైంది. ఆమ్లా 169 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. గత రెండు టెస్టుల్లో ఆమ్లా ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఈ మ్యాచులను మాత్రం సౌతాఫ్రికా గెలిచింది. అమ్లా మాత్రం నాలుగు ఇన్నింగ్సులలో వరుసగా 20, 28, 29, 0 పరుగులు చేశాడు.

అమ్లా 2004లో కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్‌లో ఇండియాతో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్ ద్వారా ఆరంగేట్రం చేశాడు. టెస్టుల్లో అతని అత్యధిక స్కోర్ 311. ఇది ఇంగ్లాండ్ పైన చేశాడు. కాగా, వందో టెస్టులో సెంచరీ చేసిన వారు అంతకుముందు ఏడుగురు ఉన్నారు. వారిలో కొలిన్ కోడ్రే తొలి వ్యక్తి. అమ్లా ఎనిమిదో వాడు.

వందో టెస్టులో సెంచరీ చేసిన వారు వీరే..

104 - కొలిన్ కోడ్రే (ఇంగ్లాండ్) Vs ఆస్ట్రేలియాతో.. బర్మింగ్‌హాంలో, 1968వ సంవత్సరం.

145 - జావెద్ మియందాద్ (పాకిస్తాన్) Vs భారత్.. లాహోర్‌లో, 1989వ సంవత్సరం.

149 - గోర్డాన్ గ్రీనిడ్జ్ (వెస్టిండీస్) Vs ఇంగ్లాండ్.. ఆంటిగ్వాలోని సెయింట్ జాన్స్‌లో, 1990వ సంవత్సరం.

105 - అలెక్ స్టీవార్ట్ (ఇంగ్లాండ్) Vs వెస్టిండీస్.... మాంచెస్టర్, 2000 సంవంత్సరం.

184 - ఇంజమమ్ ఉల్ హక్ (పాకిస్తాన్) Vs భారత్.. బెంగళూరులో, 2005వ సంవత్సరం.

120 - రికీ పాంటింగ్ (ఆస్ట్రేలియా) Vs సౌతాఫ్రికా.. సిడ్నీలో, 2006వ సంవత్సరం.

143 not out - పాంటింగ్ Vs సౌతాఫ్రికా.. సిడ్నీలో, 2006వ సంవత్సరం

131 - గ్రేమ్ స్మిత్ (సౌతాఫ్రికా) Vs ఇంగ్లాండ్.. ఓవల్‌లో (లండన్), 2012వ సంవత్సరం.

115 not out (ఆర్టికల్ రాసే సమయానికి) - హషీమ్ ఆమ్లా (సౌతాఫ్రికా) Vs శ్రీలంక... జోహన్నస్‌బర్గ్‌లో, 2017వ సంవత్సరం.