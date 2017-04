ఛాంఫియన్స్ ట్రోఫీ: 15 మందితో కూడిన జాబితాలో గంగూలీ

ఈ ఏడాది జూన్‌లో జరిగే ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీతో పాటు సంజయ్ మంజ్రేకర్ భారత్ తరుపు నుంచి కామెంటేటర్లుగా బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు.

English summary

Former captain Sourav Ganguly and Sanjay Manjrekar are the two Indians part of the 15-man TV commentary panel for the ICC Champions Trophy 2017 in England in June.