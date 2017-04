ఐపీఎల్‌లో తాను అందుకునే అవార్డుల ద్వారా లభించే నగదు మొత్తాన్ని సుకమా జిల్లాలో మావోయిస్టుల కాల్పుల్లో మృతి చెందిన జవాన్ల కుటుంబాలకు అందజేస్తానని కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ కెప్టెన్ గౌతం గంభీర్‌ ప్రకటించాడు.

. @KKRiders skipper @GautamGambhir has dedicated his #IPL awards prize money to the martyrs of #Sukma Naxal attack pic.twitter.com/NyD2hliM6x

English summary

In yet another humble gesture from senior Indian cricketer Gautam Gambhir, the Kolkata Knight Riders captain donated his prize money to the families of martyred CRPF jawans who were killed in the Naxal attack in Chhattigarh.