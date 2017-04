అదే పెద్ద సవాల్: ఫామ్ లేని ధోనిపై గంభీర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో పేలవ ప్రదర్శన చేస్తోన్న టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనికి గౌతం గంభీర్ మద్దతుగా నిలిచాడు. రైజింగ్‌ పుణె సూపర్‌ జెయింట్‌తో బుధవారం మ్యాచ్‌ ఆడనున్న సందర్భంగా గంభీర్

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Mahendra Singh Dhoni’s indifferent batting form in the ongoing Indian Premier League had raised some concerns whether the former India captain still had the ability to provide momentum at the finish for Rising Pune Supergiant.