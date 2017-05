చెత్త ప్రదర్శనపై అభిమానులకు క్షమాపణ చెప్పిన గేల్

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో తన చెత్త ప్రదర్శనతో లీగ్ దశలోనే ఇంటి దారి పట్టిన బెంగళూరు ఆటతీరుపై అభిమానులకు ఆ జట్టు ఓపెనర్ క్రిస్ గేల్ క్షమాపణలు తెలియజేశాడు.

English summary

Explosive Royal Challengers bangalore (RCB) opener Chris Gayle has apologised to the fans for the franchise's dismal performance in this edition of the Indian Premier League (IPL).