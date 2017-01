భయం లేకుండా ఆడతాడు: ధోని కెప్టెన్సీ వీడ్కోలుపై యువరాజ్

పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని తప్పుకుని మంచిపని చేశాడని టీమిండియా ఆల్ రౌండర్ యవరాజ్ సింగ్ వ్యాఖ్యానించాడు. ఇక ఇప్పుడు ధోని భయమన్నదే లేకుండా క్రికెట్ ఆడతాడని పేర్కొన్నాడు.

English summary

Stating that Mahendra Singh Dhoni took a "very good decision" to step down from India's limited overs captaincy, Yuvraj Singh hoped his former skipper would play "fearless" cricket now.