ఇండియాకి మొట్టమొదటి వరల్డ్ కప్ అందించిన దిగ్గజ క్రికెటర్ కపిల్‌దేవ్‌ మైన‌పు విగ్ర‌హాన్ని ఢిల్లీలోని టుస్సాడ్స్ మ్యూజియంలో ఏర్పాటు చేశారు.

Kapil Dev received a big honour when he unveiled his wax statue at Madame Tussauds Delhi on May 11. The famous wax museum has figures of many famous names such as Amitabh Bachchan, Mahatma Gandhi, Sachin Tendulkar, Jackie Chan and Lady Gaga.