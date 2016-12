ఆస్ట్రేలియాలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న బ్రావో బిగ్‌ బాష్‌ లీగ్‌(బీబీఎల్‌) టీ20 లీగ్‌కు వెస్టిండీస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ డ్వేన్‌ బ్రావో దూరమయ్యాడు. ఈ లీగ్‌లో బ్రావో మెల్‌బోర్న్ రెనిగేడ్స్ తరుపున ఆడుతున్న సంగతి తెల

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

West Indies allrounder Dwayne Bravo will need surgery to repair damage to his left hamstring, meaning he will play no further part in the Melbourne Renegades' Big Bash League (BBL) campaign.