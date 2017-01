కరుణ్ నాయర్ ఎక్కడ?: చోటు దక్కకపోవడంపై భజ్జీ ఆగ్రహం

ఇంగ్లాండ్‌తో జరగనున్న మూడు వన్డేలు, టీ20ల సిరీస్‌‌లకు బీసీసీఐ బుధవారం 15 మంది సభ్యులతో కూడిన భారత జట్టుని చీఫ్ సెలక్టర్ ఎమ్మెస్కే ప్రసాద్ శుక్రవారం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Veteran off-spinner Harbhajan Singh has slammed the selectors for ignoring Karun Nair in the squad for the upcoming limited-overs series against England.