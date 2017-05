రంజీ ఆటగాడి పరిస్థితి దారుణంగా: కుంబ్లేకు హర్భజన్‌ లేఖ

గత కొన్నేళ్లుగా రంజీ క్రికెట్‌లో ఆడుతున్న టీమిండియా వెటరన్ స్ఫిన్నర్ హర్భజన్‌ సింగ్‌కు సాధారణ రంజీ ఆటగాడి పరిస్థితి ఎలా ఉందో అవగతమైంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Time away from national team has given Harbhajan Singh a fresh perspective about the condition of an average domestic cricketer, prompting him to request chief national coach Anil Kumble to raise the issue of their match fees with the COA.