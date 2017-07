37వ పడిలోకి 'టర్బనేటర్' భజ్జీ: సెహ్వాగ్ ధమాకా ట్వీట్ ఇదే

హైదరాబాద్: టీమిండియా వెటరన్ క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్ సోమవారం 37వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఈ సందర్భంగా భజ్జీకి పలువురు క్రికెటర్లు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఐపీఎల్‌లో హర్భజన్ సింగ్ ముంబై ఇండియన్స్‌కి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

ఈ సందర్భంగా ముంబై ఇండియన్స్ ప్రాంఛైజీ భజ్జీకి తన అధికారిక ట్విట్టర్‌లో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. మరోవైపు మాజీ క్రికెటర్లు సౌరవ్ గంగూలీ, వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, సచిన్ టెండూల్కర్‌లతో పాటు ప్రస్తుత క్రికెటర్లు రోహిత్ శర్మ, శిఖర్ ధావన్, సురైశ్ రైనా తదితరులు విషెస్ చెప్పిన వారిలో ఉన్నారు.

హర్భజన్ సింగ్‌తో తమకు ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ట్విట్టర్‌లో ఫోటోలతో పాటు పుట్టనరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇక ఎప్పటిలాగే టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ తనదైన శైలిలో భజ్జీకి శుభాకాంక్షలు చెప్పాడు.

ఇదిలా ఉంటే టీమిండియా తరుపున భజ్జీ చివరిసారిగా గతేడాది ఢాకాలో జరిగిన ఆసియా కప్‌లో పాల్గొన్నారు. 1998లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అరంగేట్రం చేసిన హర్భజన్ సింగ్ టీమిండియా తరుపున 103 టెస్టులు, 236 వన్డేలు, 28 టీ20లు ఆడాడు. టెస్టుల్లో 417, వన్డేల్లో 269, టీ20ల్లో 25 వికెట్లు తీశాడు.

Hpy B'day @harbhajan_singh

Frm thinking of going to Canada & bcum a truck driver to support family,to bcmng 1 of d best bowlers,grt journey pic.twitter.com/o12qAeQmc4 — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 3, 2017

A very Happy Birthday to Bhajji , a fighter I know since 1997. Stay blessed @harbhajan_singh ! pic.twitter.com/FoOI4wfk0W — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 3, 2017

Happy birthday little bro, @harbhajan_singh!! Wish you loads of happiness and success. pic.twitter.com/oyxiAYbP8z — sachin tendulkar (@sachin_rt) July 3, 2017

@harbhajan_singh Happy Birthday Paaji ...have a great day and Party Hard👍 pic.twitter.com/xHBUxUbsYx — Ishant Sharma (@ImIshant) July 3, 2017

Warm birthday wishes to TURBANATOR @harbhajan_singh ! Remember this brilliant hat-trick against the Aussies? Relive that magical moment! pic.twitter.com/XTZoFjfFhl — Vijay Goel (@VijayGoelBJP) July 3, 2017

Happy birthday bhajjupa..wish u great year...love to the family...@harbhajan_singh pic.twitter.com/HrROjR8Utv — parthiv patel (@parthiv9) July 2, 2017

Happy birthday @harbhajan_singh have a good one paji!!lots of love ❤️ to your family and beautiful daughter 🎉🌺🎂🎂 pic.twitter.com/MVju5TA1qV — Suresh Raina (@ImRaina) July 2, 2017

Wish you a very happy birthday Bhajju pajhi...have a grt one, rabb rakha @harbhajan_singh pic.twitter.com/oRkwB6NWF5 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 3, 2017