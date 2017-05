హైదరాబాద్: టీమిండియాకు ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్‌గా మాజీ పేసర్ జహీర్ ఖాన్ అయితే బాగుంటుందని వెటరన్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ హర్భజన్ సింగ్ అభిప్రాయపడ్డాడు. ఈ విషయమై మంగళవారం హర్భజన్ సింగ్ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో స్పందించాడు.

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు జహీర్ ఖాన్ గుడ్‌బై

'టీమిండియా ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్‌గా జహీర్ ఖాన్ బెన్స్ ఆప్షన్ అనేది నా అభిప్రాయం' అని ట్విట్టర్‌లో భజ్జీ ట్వీట్ చేశాడు. హర్భజన్ సింగ్ ట్వీట్ చేసిన తర్వాత సోషల్ మీడియా నెటిజన్లు ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడం విశేషం.

@ImZaheer would be the best option for indian fast bowling coach in my opinion..Great mind #Greatfella