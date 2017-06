ఐసీసీకి ఇంటర్యూ: మూడు సిక్సర్లపై పాండ్యా ఏమన్నాడో తెలుసా?

హైదరాబాద్: ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భాగంగా పాకిస్థాన్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఆల్ రౌండర్ హార్ధిక్ పాండ్యా చివ‌రి ఓవ‌ర్‌లో మొదటి మూడు బంతులను మూడు సిక్స‌ర్లుగా మలచిన సంగతి తెలిసిందే. ఇమాద్ వేసిన బౌలింగ్‌లో వ‌రుస‌గా మొద‌టి మూడు బంతుల్లో మూడు సిక్స‌ర్లు బాదాడు.

యువరాజ్ సింగ్ అవుటైన తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన పాండ్యా 6 బంతుల్లోనే 20 పరుగులు సాధించడం విశేషం. అంతేకాదు చివర్లో పాండ్యా, కోహ్లీ మెరుపులు మెరిపించడంతో టీమిండియా 319 పరుగులు చేసింది. అయితే చివరి ఓవర్ వేసిన బౌల‌ర్ ఇమాద్ మైండ్‌ను ముందే ప‌సిక‌ట్టిన పాండ్యా వాటిని ఎలా బాదాడో ఐసీసీకి ఇచ్చిన ఇంట‌ర్వ్యూలో చెప్పాడు.

అందులో టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా బౌల‌ర్ మైండ్‌ను రీడ్ చేయాలంటూ త‌న‌కు సంకేతాలిచ్చిన‌ట్లు పాండ్యా చెప్పుకొచ్చాడు. ఆ చివ‌రి ఓవ‌ర్‌ను స్పిన్న‌ర్ వేస్తాడ‌ని తెలియ‌డంతో క‌ళ్ల‌ల్లో ఆనందం క‌లిగింద‌ని, కానీ బౌండ‌రీ పెద్ద‌ది కావ‌డం వ‌ల్ల ప‌వ‌ర్ హిట్టింగ్ చేయాల్సి వ‌చ్చింద‌ని పాండ్యా అన్నాడు.

