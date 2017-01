అరుదైన ఘనత, చివరి వ్యక్తి ఆమ్లానే: డుప్లెసిస్ ప్రశంస

దక్షిణాఫ్రికా క్రికెటర్ హషీమ్‌ ఆమ్లా గురువారం అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్నాడు. దక్షిణాఫ్రికా జట్టు తరుపున వందో టెస్టు మ్యాచ్ ఆడిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాడు.

Heaping praises on Hashim Amla, South Africa's Test skipper Faf du Plessis on Wednesday (Jan 11) said the prolific batsman could be the last Protea to play 100 Tests.