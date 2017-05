సంప్రదాయ క్రికెటర్లు బ్యాట్స్‌మెన్‌గా సక్సెస్ కావడానికి టీ20 ఫార్మాట్ అనేది ఎంతగానో దోహదపడుతుందని కింగ్స్ పంజాబ్ జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న ఆటగాడు హషీం ఆమ్లా అభిప్రాయపడ్డాడు.

English summary

When one talks about South Africa’s Hashim Amla, the first thing that comes to mind is old-school batting which is not suited to the glitz of T20. But Amla proved this season of IPL that T20 games can be won with old-school batting too.