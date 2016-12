నాయర్ 303 నాటౌట్: ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఇలా (ఫోటోలు)

ఇంగ్లాండ్‌తో చెన్నై వేదికగా జరుగుతున్న ఐదో టెస్టులో టీమిండియా రికార్డుల మోత మోగించింది. కెరీర్‌లో ఆడుతున్న మూడో టెస్టు సిరిస్‌లోనే టీమిండియా మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్‌మెన్ కరుణ్‌ నాయర్‌ ట్రిపుల్ సెంచరీ.

English summary

Karnataka middle-order batsman Karun Nair became only the second Indian after former opener Virender Sehwag to slam a triple ton in the fifth and final Test at Chennai, on Monday (Dec 19).