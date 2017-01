దేశ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్‌గా అందరి మన్ననలు అందుకున్న మహేంద్రసింగ్ ధోని కెప్టెన్సీకి గుడ్ బై చెప్పి బుధవారం అందరినీ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

MS Dhoni's last act before the BCCI issued an advisory to inform that he had stepped down as India's limited overs captain was a 30 minute long meeting with his Jharkhand team mates on their Ranji Trophy campaign.