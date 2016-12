వింత అనుభవం: టీ పెట్టేందుకే నాయర్ చెన్నైకి వస్తున్నాడంటూ ట్వీట్

చెన్నై టెస్టు మ్యాచ్ ముందుకు కరుణ్ నాయర్‌కు వింత అనుభవం ఎదురైంది. చెన్నై టెస్టుకు ముందు కరుణ్ నాయర్ టీ పెట్టడానికి చెన్నైకి వస్తున్నాడంటూ తమిళనాడు క్రికెట్ అభిమానులు సెటైర్లు వేశారు.

English summary

"Nair apa tea podava vandaru" (Has Nair come to prepare only tea?) "As expected, NAIR is comfortable at TEA" "Drinks boy's message from team to Karun Nair - Thambi, tea innum varale!" (Brother, tea hasn't come yet)