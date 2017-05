'ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ నుంచి భారత్ వైదొలగితే భారీ నష్టం తప్పదు'

ఈ ఏడాది జూన్‌లో లండన్‌లో జరిగే ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫి నుంచి టీమిండియా వైదొలిగితే భారీ నష్టం ఏర్పడుతుందని దక్షిణాఫ్రికా క్రికెటర్లు హషీం ఆమ్లా, డేవిడ్‌ మిల్లర్‌లు వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

South African cricketers David Miller and Hashim Amla on Friday (May 5) said it would be a great loss if the Indian team pulls out of the Champions Trophy as the country has largest number of cricket followers in the world.