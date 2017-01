14 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి: సిడ్నీలో రికార్డుల మోత

మంగళవారం ప్రారంభమైన మూడో టెస్టు తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి ఆస్ట్రేలియా 88 ఓవర్లకు గాను మూడు వికెట్లు కోల్పోయి 365 పరుగులు చేసింది.

English summary

A record-breaking batting assault by David Warner bookended by Matt Renshaw's maiden century has propelled Australia into a commanding position over Pakistan on Tuesday (January 3) in the third and final Test at the Sydney Cricket Ground (SCG).