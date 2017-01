హైదరాబాద్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ (హెచ్‌సీఏ) ఎన్నికలకు హైకోర్టు గ్రీన్‌సిగ్నల్ ఇచ్చింది. షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఈ నెల 17న ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.

English summary

The Hyderabad High Court on Wednesday (January 11) refused to stay the elections of the Hyderabad Cricket Association (HCA) scheduled to be held on January 17 (Tuesday).