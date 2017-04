భార్య కోసం యుఎస్ఏ వెళ్లి: అమెరికా క్రికెట్ జట్టులో చోటు

హైదరాబాద్‌ రంజీ జట్టు మాజీ వికెట్ కీపర్, బ్యాట్స్‌మెన్ ఇబ్రహీం ఖలీల్‌ అమెరికా క్రికెట్‌ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు.

English summary

Four years back when Ibrahim Khaleel shifted to the U. S. permanently, he was not sure whether he would be able to continue playing cricket. After all, he was heading to a country which was just taking baby steps in the game.