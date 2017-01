ఫిబ్రవరి 13న భారత్-బంగ్లాదేశ్‌ జట్ల మధ్య జరిగే ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వలేమంటూ వచ్చిన వార్తలను హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్(హెచ్‌సీఏ) ఖండించింది.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 11:53 [IST]

English summary

Hyderabad Cricket Association (HCA) secretary K John Manoj today (January 9) rubbished rumours that his association will not host the Bangladesh Test scheduled from February 13.