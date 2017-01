అతడే నాకు స్ఫూర్తి: కోహ్లీ మనసులో మాట ఇదే

ఆట పట్ల అంకిత భావం విషయంలో వరల్డ్ అత్యుత్తమ పుట్ బాలర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డోను తాను స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటానని టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ వ్యాఖ్యానించాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Indian Test cricket team captain Virat Kohli says he takes inspiration from the world's best footballer currently, Cristiano Ronaldo.