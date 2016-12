వాళ్లే లేకుంటే ఈ ఇన్నింగ్స్ ఆడేవాడిని కాదు: బోటు ప్రమాదంపై నాయర్

ఇంగ్లాండ్‌పై చేసిన ట్రిపుల్ సెంచరీయే తన జీవితంలో అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్ అని టీమిండియా మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్‌మెన్ కరుణ్‌ నాయర్‌ అన్నాడు.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 11:02 [IST]

English summary

India's second triple centurion Karun Nair today (December 19) said he was "lucky to live again" and score an epic 303 not out after being involved in a boat accident in July this year.