నేనా రాజకీయాల్లోకా!: వదంతులను నమ్మొద్దన్న భజ్జీ

పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో తాను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరనున్నట్లు వస్తున్న వార్తలపై టీమిండియా వెటరన్ స్ఫిన్నర్ హర్భజన్‌ సింగ్‌ స్పందించాడు.

I have no intentions of joining politics any time soon. Please stop spreading rumors.

English summary

Angered with the rumours of him joining politics ahead of Assembly elections in the state of Punjab, veteran India spinner Harbhajan Singh cleared he has no plans of joining politics any time soon.