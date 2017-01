ఆ అర్హత నాకు లేదు: బీసీసీఐ అధ్యక్ష పదవిపై గంగూలీ

బీసీసీఐ అధ్యక్ష పదవి రేసులో తానున్నానంటూ వచ్చిన వార్తలను టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌, క్యాబ్‌ అధ్యక్షుడు సౌరవ్‌ గంగూలీ ఖండించాడు.

English summary

Former India captain and Cricket Association of Bengal (CAB) president Sourav Ganguly today (January 3) denied he's a frontrunner to become the Board president after the latest turn of events at the BCCI.