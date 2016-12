దేశం కోసమే ఆడుతున్నా: ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసిన అఫ్రిది

దేశం కోసం 20 ఏళ్ల నుంచి క్రికెట్‌ ఆడుతున్నాను అంతేకానీ పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు కోసం కాదంటూ పాకిస్థాన్ సీనియర్ క్రికెటర్, ఆల్ రౌండర్ షాహిద్‌ అఫ్రిది తన వీడ్కోలుపై వస్తున్న వ్యాఖ్యలకు ఘాటుగా

English summary

Pakistan cricketer Shahid Afridi on Sunday made it clear that he is not retiring from international cricket yet and also put a pause on the rumours spreading his demand for a farewell match from Pakistan Cricket Board (PCB).