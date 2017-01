మిడిల్ ఓవర్లు: ధోనికి, కోహ్లీకి ఉన్న తేడా అదేనన్న అశ్విన్

టీ20ల్లో టీమిండియా కెప్టెన్ కోహ్లీ మాదిరి తాను కూడా దూకుడుగా ఆడాలని స్పిన్నర్ అశ్విన్ వ్యాఖ్యానించాడు. పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్సీ నుంచి మహేంద్ర సింగ్ ధోని గతవారంలో తప్పుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

English summary

India's star spinner Ravichandran Ashwin today (January 11) said he has to adjust to the "little aggressive" style of Virat Kohli's captaincy in the shorter format.