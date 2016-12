ఆసక్తికరం: అనుష్క పెన్ అడిగితే ద్రవిడ్ అవాక్కయ్యాడు

టీమిండియా ది వాల్ గా పిలుచుకునే రాహుల్ ద్రవిడ్‌, బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మల మధ్య కొన్నేళ్ల కిందట ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది.

Story first published: Friday, December 30, 2016, 13:25 [IST]

English summary

Bollywood actress Anushka Sharma understandably has a deep connection with cricketers. Though she has become a known face among cricketers now, there was one awkward incident when she met Rahul Dravid face-to-face for the first time.