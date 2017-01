ఆడటం రాకపోతే ఇంట్లో కూర్చోండి: పాక్ జట్టుపై చాపెల్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న పాకిస్థాన్ జట్టుకు ఆడటం రాకపోతే ఇంట్లో కూర్చుంటే మంచిదని ఆస్ట్రేలియా మాజీ దిగ్గజ క్రికెటర్ ఇయాన్ చాపెల్ వ్యాఖ్యానించాడు.

English summary

Former Australia captain Ian Chappell believes Cricket Australia shouldn’t invite Pakistan cricket team for Test series Down Under in future until the struggling Asian side up their game significantly and provide some sort of challenge to the home side.