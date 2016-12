ఐసీసీ 2016 సంవత్సరానికి గాను వార్షిక అవార్డులను ప్రకటించింది. క్రికెటర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డుని టీమిండియా ఆఫ్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ చోటు దక్కించుకున్నాడు.

Ravichandran Ashwin is the ICC Cricketer of the Year, winning the Sir Garfield Sobers Trophy! Congratulations! #ICCAwards pic.twitter.com/OEEMK7GOda

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 12:51 [IST]

English summary

avichandran Ashwin wins the ICC Cricketer of the Year award after becoming the only Indian in ICC’s Test Team of the Year.