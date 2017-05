ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ: 8 జట్ల పూర్తి వివరాలు

జూన్ 1 నుంచి 18 వరకు ఇంగ్లాండ్‌లో ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఐసీసీ విధించిన డెడ్‌లైన్ ఏప్రిల్ 25వ తేదీ నాటికి ఇండియా తప్ప అన్ని దేశాలు తమ జట్లను ప్రకటించాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The squads of all the eight teams for the upcoming ICC Champions Trophy 2017 have been announced. India, who had threatened to pull out of the tournament after disagreeing with the ICC over revenue sharing, finally announced their squad on May 8.