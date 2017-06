హైదరాబాద్: ఐసీసీ ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో భాగంగా మంగళవారం గ్రూప్ ఏలో ఉన్న ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. కార్డిఫ్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ చేయనుంది.

టోర్నీలో భాగంగా తొలి మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో బరిలోకి దిగిన జట్టే ఈ మ్యాచ్‌లో కూడా ఆడుతుందని న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ అన్నాడు. ఇంగ్లాండ్ జట్టులో ఒక మార్పు చోటు చేసుకుంది. గాయంతో ఛాంపియన్స్ టోర్నీకి దూరమైన క్రిస్ వోక్స్ స్ధానంలో అదిల్ రషీద్‌కు తుది జట్టులో చోటు దక్కింది.

ఈ మ్యాచ్‌కి కూడా వర్షం అడ్డంకిగా మారే సూచనలు ఉన్నాయి. పాయింట్ల పట్టికలో ఒక గెలుపుతో ఇంగ్లాండ్ మొదటి స్థానంలో ఉండగా, న్యూజిలాండ్ మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇంతకు ముందు వర్షం కారణంగా ఆసీస్‌, కివీస్‌ మ్యాచ్‌ నిలిపేయడంతో చెరో పాయింట్‌ లభించింది. కివీస్‌ సెమీస్‌ చేరాలంటే ఈ మ్యాచ్‌‌లో తప్పక గెలవాలి. ఇక బంగ్లాదేశ్‌పై గెలిచిన ఇంగ్లాండ్‌ ఉత్సాహంతో ఉంది.

Here's how the pitch is looking today - both captains fancied a bowl on it! #ENGvNZ #CT17 pic.twitter.com/JMa5cB71pP — ICC (@ICC) June 6, 2017

New Zealand has won the toss and elected to bowl v England! #ENGvNZ #CT17 pic.twitter.com/5z47kqsf7O — ICC (@ICC) June 6, 2017

జట్ల వివరాలు:

ఇంగ్లాండ్‌:

జేసన్‌ రాయ్‌, అలెక్స్‌ హేల్స్‌, జో రూట్‌, ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌ (కె), బెన్‌స్టోక్స్‌, బట్లర్‌, మొయిన్‌ అలీ, ఆదిల్‌ రషీద్‌, లియామ్‌ ప్లంకెట్‌, మార్క్‌వుడ్‌, జేక్‌ బాల్‌

న్యూజిలాండ్‌:

మార్టిన్‌ గప్తిల్‌, ల్యూక్‌ రాంకీ, కేన్‌ విలియమ్సన్‌ (కె), రాస్‌ టేలర్‌, నీల్‌ బ్రూమ్‌, జేమ్స్‌ నీషమ్‌, కోరె అండర్సన్‌, మిచెల్‌ శాంట్నర్‌, ఆడమ్‌ మిల్నే, టిమ్‌ సౌథీ, ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌