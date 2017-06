టాస్ గెలిచిన దక్షిణాఫ్రికా: పాకిస్థాన్ ఇంటికేనా?

హైదరాబాద్: ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భాగంగా బుధవారం పాకిస్థాన్ జట్టు వన్డేల్లో నెంబర్ ర్యాంకులో ఉన్న దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడుతుంది. ఎడ్జిబాస్టన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన దక్షిణాఫ్రికా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. శ్రీలంకతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా విజయం సాధించి మంచి ఊపు మీదంది.

ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ స్పెషల్ | ఫోటోలు | స్కోరు కార్డు

మరోవైపు ఈ మ్యాచ్‌లో నెగ్గితే పాకిస్థాన్‌కు సెమీస్ బెర్తు అవకాశాలు ఉంటాయి. టోర్నీలో భాగంగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో టీమిండియా చేతిలో పాకిస్థాన్ చిత్తుగా ఓటమి పాలైంది. దీంతో తదుపరి మ్యాచ్‌ల్లో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచి సెమీస్ బెర్తును ఖాయం చేసుకోవాలన్న చూస్తోంది.

దీంతో ఈ మ్యాచ్‌లో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచి సెమీస్ బెర్తును ఖాయం చేసుకోవాలన్న పాకిస్థాన్ చూస్తోంది. ఇక మరోవైపు దక్షిణాఫ్రికా జట్టు అటు బ్యాటింగ్, ఇటు బౌలింగ్‌‌లో నిలకడగా రాణిస్తూ పటిష్టంగా ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో సఫారీలపై పాక్ గెలవడం అంటే కష్టమేనని అంటున్నారు.

South Africa have won the toss at @edgbaston and will bat first! #PAKvSA #CT17 pic.twitter.com/YbKeclOYrS