ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ: నమోదైన అద్భుత గణాంకాలివే (ఫోటోలు)

అత్యధిక ఇన్నింగ్స్ మొత్తాలు (50 ఓవర్లలో 300కు పైగా పరుగులు)

347-4 New Zealand Vs USA at The Oval, 2004

331-7 India Vs South Africa in Cardiff, 2013

323-8 England Vs South Africa in Centurion, 2009

319-8 Sri Lanka Vs South Africa in Centurion, 2009

316-5 South Africa Vs Kenya in Colombo, 2002

315-7 New Zealand Vs Sri Lanka in Johannesburg, 2009

307-8 India Vs Australia in Dhaka, 1998

305 South Africa Vs India in Cardiff, 2013

302-8 Sri Lanka Vs Bangladesh in Mohali, 2006

302-9 Pakistan Vs India in Centurion, 2009

301-9South Africa Vs England in Centurion, 2009.