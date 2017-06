ఆరంభం అదిరింది: దంచి కొడుతున్న భారత్ ఓపెనర్లు

ఆచితూచి ఆడుతున్న టీమిండియా

లంకతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో టీమిండియా నెమ్మదిగా ఆడుతోంది. శిఖర్‌ ధావన్‌ (28) దూకుడుగా ఆడుతున్నాడు. మరో ఓపెనర్‌ రోహిత్‌ శర్మ (20) నిలకడగా ఆడుతూ వీలు చిక్కినప్పుడుల్లా చెత్త బంతులను బౌండరీలుగా తరలిస్తున్నాడు. పది ఓవర్లు ముగిసే సరికి టీమిండియా వికెట్‌ నష్టపోకుండా 48 పరుగులు చేసింది.

బౌండరీతో ఇన్నింగ్స్ మొదలు

శ్రీలంకతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో టీమిండియా బౌండరీతో పరుగుల ఖాతా తెరిచింది. లసిత్‌ మలింగ వేసిన తొలి బంతిని ఓపెనర్‌ రోహిత్‌ శర్మ కవర్‌ పాయింట్‌ దిశగా బౌండరీగా తరలించాడు. ఐదు ఓవర్లు ముగిసే సరికి టీమిండియా వికెట్‌ నష్టపోకుండా 17 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం టీమిండియా ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ 6, శిఖర్‌ ధావన్‌ 11 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు

టాస్ గెలిచిన శ్రీలంక: కోహ్లీసేన బ్యాటింగ్

ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భాగంగా గురువారం భారత్‌-శ్రీలంక జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఓవల్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన శ్రీలంక బ్యాటింగ్ ఎంచుకుని కోహ్లీసేనను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది.

డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన భారత్‌ తన చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన సంగతి తెలిసిందే. శ్రీలంకపై కూడా మరోసారి అలాంటి ప్రదర్శనే కనబర్చి సెమీస్‌కు అర్హత సాధించాలని భావిస్తోంది. మరోవైపు దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన తొలిమ్యాచ్‌లో ఘోరపరాజయం పాలైన లంకకు ఈ మ్యాచ్‌ చావోరేవోలాగా మారింది.

సెమీస్‌లో నిలవాలంటే ఈ మ్యాచ్‌లో లంక కచ్చితంగా నెగ్గాలనే ఒత్తిడిలో బరిలోకి దిగుతోంది. 2007-14 మధ్యకాలంలో ఐదు ఐసీసీ టోర్నీ ఫైనల్స్ ఆడిన శ్రీలంక ఇప్పుడు ఆ స్థాయిలో రాణించడం లేదు. కాబట్టి ఈ మ్యాచ్‌లోనూ కోహ్లీసేన ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగుతోంది.

మరో వైపు ఈ మ్యాచ్‌కి వరుణుడు అంతరాయం కలిగించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే రెండు మ్యాచ్‌లు వర్షం ధాటికి రద్ద అయిన సంగతి తెలిసిందే. గురువారం జరిగే ఈ మ్యాచ్‌కు కూడా వాన ముప్పు పొంచి ఉందని స్థానిక వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ మ్యాచ్ లో భారత్ ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా పోరుకు దిగుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక జట్టులో కీలక మార్పు చేసింది.

ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌లో గాయపడిన కపుగెదెర స్థానంలో దనుష్క గుణతిలకను జట్టులోకి తీసుకుంది. గాయం కారణంగా కపుగెదెర మొత్తం టోర్నీకే దూరమైనట్లు శ్రీలంక క్రికెట్‌ బోర్డు ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. భారత్‌తో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఫీల్డింగ్‌ ప్రాక్టీస్‌ చేస్తుండగా కపుగెదెర గాయపడ్డాడు.

కుడి కాలికి గాయమవ్వడంతో ఫిజియోల సలహా మేరకు అతనికి స్కానింగ్‌ తీయించగా గాయం తీవ్రమైందిగా తేలింది. వైద్యులు రెండు వారాలు విశ్రాంతి సూచించారు. దీంతో కపుగెదెర టోర్నీ మొత్తానికి దూరమైనట్లు బోర్డు నిర్వాహకులు తెలిపారు. భారత్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌లో అతని స్థానంలో దనుష్కను జట్టులోకి తీసుకుంది.

జట్ల వివరాలు:

టీమిండియా: రోహిత్ శర్మ, శిఖర్ ధావన్, విరాట్ కోహ్లీ, యువరాజ్ సింగ్, మహేంద్ర సింగ్ ధోని, కేదార్‌ జాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా, రవీంద్ర జడేజా, భువనేశ్వర్ కుమార్, ఉమేశ్ యాదవ్, బుమ్రా

శ్రీలంక: డిక్‌వెల్లా, చండిమల్, కపుగెడెరా, మెండిస్, పెరీరా, గుణరత్నే, మాథ్యూస్, ప్రసన్న, ప్రదీప్, లక్మల్, మలింగా.

