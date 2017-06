హైదరాబాద్: ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భాగంగా సోమవారం పాకిస్థాన్, శ్రీలంక జట్లు తలపడుతున్నాయి. కార్డిప్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన పాకిస్థాన్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు సెమీస్‌కి, ఓడిన జట్టు ఇంటిదారి పడుతుంది.

దీంతో ఇరు జట్లకు ఈ మ్యాచ్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది. గ్రూప్‌-బిలో జరుగుతున్న చివరి లీగ్‌ మ్యాచ్‌ కూడా ఇదే కావడం విశేషం. దీంతో ఈ మ్యాచ్‌లో నెగ్గి సెమీస్‌కు చేరాలని ఇరు జట్లూ గట్టి పట్టుదలతో ఉన్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌ పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ షోయబ్ మాలిక్‌కు 250వ వన్డే. దీంతో పాక్ తరుపున 250 వన్డేలు ఆడిన బ్యాట్స్‌మన్‌‌గా షోయబ్‌ మాలిక్‌ అరుదైన ఘనత సాధించాడు.

టోర్నీలో భాగంగా తొలి మ్యాచ్‌లో భారత్‌ చేతిలో 124 పరుగుల తేడాతో ఓటమిపాలైనా, ఆ తర్వాత దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌ బౌలర్లు అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు. అయితే పాక్‌ బ్యాటింగ్‌ విభాగం మాత్రం కాస్తంత ఆందోళనగా ఉంది.

ఇక, శ్రీలంక విషయానికి వస్తే ఈ మ్యాచ్‌లో బ్యాట్స్‌మెన్‌ రాణించడంపైనే ఆ జట్టు అవకాశాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి. మరోవైపు దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో డీలాపడిన శ్రీలంక ఆ తరువాత భారత్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సమిష్టిగా రాణించి విజయం సాధించింది.

Pakistan has won the toss today and elected to bowl v Sri Lanka! #SLvPAK #CT17 pic.twitter.com/ygBtjk6Hap — ICC (@ICC) June 12, 2017

📷 A proud moment for Fahim Ashraf, as he receives his cap ahead of his ODI debut for 🇵🇰 today! #CT17 #SLvPAK pic.twitter.com/wsse284dqo — ICC (@ICC) June 12, 2017

ఐసీసీ నిర్వహించిన వన్డే టోర్నీల్లో శ్రీలంకపై పాకిస్తాన్ తొమ్మిదిసార్లు గెలవడం ఇక్కడ విశేషం. ఐసీసీ వన్డే టోర్నీల్లో లంకపై పాకిస్తాన్ ఒక్కసారి మాత్రమే ఓడిపోయింది. 2002 చాంపియన్స్ ట్రోఫీలో ప్రేమదాస స్టేడియంలో జరిగిన వన్డేలో పాక్‌పై శ్రీలంక గెలిచింది. ఇది పాకిస్తాన్‌కు కలిసొచ్చే అవకాశమని క్రీడా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

జట్ల వివరాలు:

పాకిస్తాన్: సర్ఫరాజ్ అహ్మద్(కెప్టెన్), అజహర్ అలీ, ఫకార్ జమాన్, బాబర్ అజమ్, మొహ్మద్ హఫీజ్, షోయబ్ మాలిక్, ఇమాద్ వసీం, ఫహీమ్ అష్రాఫ్, మొహ్మద్ అమిర్, హసన్ అలీ, జునైద్ ఖాన్

శ్రీలంక: ఏంజెలో మాథ్యూస్(కెప్టెన్), కుశాల్ మెండిస్, డిక్ వెల్లా, గుణ తిలకా, చండిమాల్, గుణరత్నే, ధనంజయ డిసిల్వా, పెరీరా, లక్మల్, లసిత్ మలింగా, నువాన్ ప్రదీప్