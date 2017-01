భద్రతే ముఖ్యం: ఆటగాళ్లు ఈ హెల్మెట్లు ధరించాల్సిందే!

అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లలో క్రికెటర్లు ధరించే హెల్మెట్లకు సంబంధించి కొత్త నిబంధనలను ప్రవేశపెడుతున్నట్టు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

English summary

The International Cricket Council (ICC) on Sunday (Jan 15) announced the introduction of new regulations that make it compulsory for batsmen to wear helmets which adhere to the highest safety standards when electing to wear a helmet in men's and women's international matches.