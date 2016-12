తనకు జరిమానా విధించడంపై అప్పీలుకు వెళ్లిన డుప్లెసిస్‌కు నిరాశే ఎదురైంది. ఐసీసీ ప్రవర్తనా నియమావళి కమిషన్‌ చైర్మన్‌ మైకేల్‌ బిలాఫ్‌ డుప్లెసిస్‌ అప్పీలును తోసిపుచ్చారు.

English summary

The International Cricket Council's (ICC) Code of Conduct Commission has dismissed South African captain Faf du Plessis's appeal against a decision that found him guilty of ball tampering in the second Test against Australia last month, it was announced on Wednesday (Dec 21).