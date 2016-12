ఒకే ఒక్కడు అశ్విన్: ఐసీసీ అత్యుత్తమ టెస్టు జట్టు ఇదే

2016 సంవత్సరానికి గాను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) అత్యుత్తమ టెస్టు జట్టుని డిసెంబర్ 22న ప్రకటించింది.

English summary

Offspinner Ravichandran Ashwin was the lone Indian in the International Cricket Council's (ICC) Test Team of the Year 2016 which was announced today (December 22).