ఉమెన్ వరల్డ్ కప్: టాస్ గెలిచిన భారత్, జోరు కొనసాగేనా!

హైదరాబాద్: ఐసీసీ మహిళల వరల్డ్ కప్‌లో భాగంగా భారత మహిళల జట్టు గురువారం వెస్టిండిస్‌తో తలపడుతుంది. టౌన్టన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన టీమిండియా మిథాలీ సేన వెస్టిండిస్‌ను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది. ఆతిథ్య ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో టీమిండియా గెలిచి టోర్నీలో శుభారంభం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

దీంతో ఈ మ్యాచ్‌లో ఆత్మవిశ్వాసంతో బరిలోకి దిగుతోంది. తొలి మ్యాచ్‌లో సమష్టి విజయం సాధించిన మిథాలీ సేన మరోసారి అదే ప్రదర్శన పునరావృతం చేయాలని చూస్తుండగా తొలి మ్యాచ్‌లో ఓటమిపాలైన వెస్టిండిస్ ఈ మ్యాచ్‌లో బోణీ కొట్టాలని చూస్తోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఫేవరేట్‌గా బరిలోకి దిగుతుంది.

చివరగా వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన సిరీస్‌లో భారత జట్టు విజయం సాధించింది. వరుసగా నాలుగు సిరీస్‌ విజయాలతో ఈ వరల్డ్ కప్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. ఓపెనర్లు స్మృతి మంధన, పూనమ్‌ రౌత్‌లతో పాటు టాపార్డర్‌లో మిథాలీరాజ్‌లతో కూడిన టాప్‌ ఆర్డర్‌ పటిష్టంగా ఉండటం జట్టుకు కలిసొచ్చే అంశం.

