వరల్డ్ కప్ ఫైనల్: కిక్కిరిసిన లార్డ్స్, రెండో వికెట్ కోల్పోయిన ఇంగ్లాండ్

60 పరుగుల వద్ద రెండో వికెట్ కోల్పోయిన ఇంగ్లాండ్

లార్డ్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. జట్టు స్కోరు 60 పరుగుల వద్ద ఓపెనర్ టామీ బీమోంట్ 23 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద పూనమ్ యాదవ్ బౌలింగ్‌లో ఝలన్ గోస్వామికి క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగింది. టామీ బీమోంట్ అవుటైన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హీథర్ నైట్ క్రీజులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం 16 ఓవర్లకు ఇంగ్లాండ్ రెండు వికెట్ల నష్టానికి 63 పరుగులు చేసింది. టేలర్ 10, హీథర్ నైట్ ఒక పరుగుతో క్రీజులో ఉన్నారు.

తొలి వికెట్ కోల్పోయిన ఇంగ్లాండ్

లార్డ్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. జట్టు స్కోరు 47 పరుగుల వద్ద ఓపెనర్ లారెన్ విన్ ఫీల్డ్ 24 పరుగుల వద్ద గైక్వాడ్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగింది. విన్ ఫీల్డ్ అవుటైన తర్వాత సారా టేలర్ క్రీజులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం 12 ఓవర్లకు ఇంగ్లాండ్ వికెట నష్టానికి 50 పరుగులు చేసింది. టేలర్ 3, టామీ బీమోంట్ 19 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

10 ఓవర్లకు ఇంగ్లాండ్ 43/0

లార్డ్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ పది ఓవర్లు ముగిసే సరికి వికెట్ నష్టపోకుండా 43 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం లారెన్ విన్‌ఫీల్డ్ 22, టామీ బీమోంట్ 19 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

కిక్కిరిసిన లార్డ్స్: మొదలైన మ్యాచ్

లార్డ్స్ వేదికగా భారత్-ఇంగ్లండ్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న వరల్డ్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌ను చూసేందుకు ప్రేక్షకులు పోటెత్తారు. లార్డ్స్ మైదానం మొత్తం క్రికెట్ అభిమానులతో కిక్కిరిసిపోయింది. మహిళల మ్యాచ్‌కు ఇంతమంది ప్రేక్షకులు హాజరు కావడం చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి. టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లండ్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకోగా, భారత పేసర్ ఝులన్ గోస్వామి తొలి ఓవర్ ప్రారంభించింది.

ఇరు జట్లలో ఎటువంటి మార్పుల్లేవ్

సెమీస్‌లోనే ఆడిన జట్టుతోనే ఇంగ్లండ్ బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. అటు టాస్ గెలిస్తే తాము కూడా బ్యాటింగ్ తీసుకునేవాళ్ల‌మ‌ని మిథాలీ రాజ్ చెప్పింది. అయితే మ‌న బౌల‌ర్లు మంచి ఫామ్‌లో ఉన్నార‌ని, ఇంగ్లండ్‌ను క‌ట్ట‌డి చేస్తామ‌ని మిథాలీ స్ప‌ష్టం చేసింది. ఇక ఇండియా కూడా సెమీస్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో ఆడిన జట్టుతోనే బ‌రిలోకి దిగ‌ుతుంది.

టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఇంగ్లాండ్

ఉమెన్ వరల్డ్ కప్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో ప్రారంభమైంది. లార్డ్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా జరిగే ఈ ఫైనల్లో ఇండియా, ఇంగ్లాండ్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. భారత్‌ ఇప్పటి వరకు వరల్డ్ కప్ గెలవలేదు.

2005లో దక్షిణాఫ్రికా ఆతిథ్యమిచ్చిన వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో మిథాలీ రాజ్‌ సారథ్యంలోనే టీమిండియా తొలిసారి ఫైనల్‌కు చేరింది. అయితే అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఓటమి పాలై రన్నరప్‌గా నిలిచింది. ఇంగ్లాండ్ మాత్రం ఏడుసార్లు వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌కు చేరగా, మూడుసార్లు వరల్డ్ కప్‌ను (1973, 1993, 2009) గెలుచుకుంది.

2005లో తొలిసారి వరల్డ్ కప్‌ ఫైనల్‌‌కు చేరిన భారత్‌.. మళ్లీ ఇప్పుడు ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది. అప్పుడు, ఇప్పుడు మిథాలీనే టీమిండియాకు కెప్టెన్సీ వహిస్తుండటం విశేషం. వరల్డ్ కప్‌లో ఈ రెండు జట్లు 10 సార్లు తలపడగా... భారత్‌ నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో, ఇంగ్లండ్‌ ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో గెలిచాయి.

లార్డ్స్‌ మైదానంలో ఈ రెండు జట్లు మూడుసార్లు తలపడగా... చెరో మ్యాచ్‌లో గెలిచాయి. మరో మ్యాచ్‌ రద్దు అయింది. కెప్టెన్‌ హోదాలో రెండోసారి వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌ ఆడుతున్న తొలి భారతీయ క్రికెటర్‌‌గా మిథాలీ రాజ్‌ చరిత్ర సృష్టించింది. టోర్నీలో లీగ్ దశలో ఇంగ్లాండ్‌ని అలవోకగా భారత్ ఓడించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఇప్పుడు తుది పోరులో కూడా విజయం సాధించి ఎన్నో ఏళ్లుగా ఊరిస్తున్న ప్రపంచకప్ కలను నెరవేర్చుకోవాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. మరోవైపు భారత్‌ చేతిలో తొలి మ్యాచ్‌లో ఓడినా.. తర్వాత వరుస విజయాలతో ఫైనల్ చేరిన ఇంగ్లాండ్ సొంతగడ్డపై విశ్వవిజేతగా నిలవాలని ఆశిస్తోంది.

జట్ల వివరాలు:

భారత్ జట్టు : స్మృతి మంధానా, పూనమ్‌ రౌత్‌, మిథాలీ రాజ్‌ (కెప్టెన్‌), హర్మన్‌ ప్రీత్‌ కౌర్, దీప్తి శర్మ, వేద, సుష్మ, జులన్ గోస్వామి, శిఖ పాండే, రాజేశ్వరి గైక్వాడ్, పూనమ్ యాదవ్

ఇంగ్లాండ్‌: లారెన్‌ విన్‌ఫీల్డ్‌, టామీ బ్యూమాంట్‌, హెదర్‌ నైట్‌ (కెప్టెన్‌), సారా టేలర్‌, నటాలీ షీవర్‌, ఫ్రాన్‌ విల్సన్‌, కేథరిన్‌ బ్రంట్‌, జెన్నీ గున్‌, లారా మార్ష్‌, అన్య ష్రబ్‌సోల్‌, అలెక్స్‌ హార్ట్‌లీ