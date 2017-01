సచిన్ 100 వందల రికార్డు బద్దలు కొట్టడం కష్టమే: కోహ్లీ

ధోని నుంచి పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి వన్డేలో సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసిన కోహ్లీ బీసీసీఐ వెబ్‌సైట్‌కి ఇంటర్యూ ఇచ్చాడు.

Thanks to @BCCI and @imVkohli for exclusive access to the game and mindset of a genius .. watch his demo here .. https://t.co/XY9KRR7uBl

Story first published: Monday, January 16, 2017, 18:24 [IST]

English summary

He might have bettered another record by Sachin Tendulkar but Virat Kohli feels it is "impossible" to match the batting legend's achievements on the cricket field.